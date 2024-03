Addio 118 a Reggio, la dott.ssa Di Furia (ASP): 'Cambiamento positivo, e vi spiego perchè'

Addio al 118 per chiamare un’ambulanza. Basterà digitare il 112, il nuovo numero unico per le emergenze, per chiedere aiuto in ogni circostanza.

Ospite della trasmissione 'Live Break' a CityNow la direttrice dell'ASP di Reggio Calabria dott.ssa Lucia Di Furia che ha commentato la notizia di qualche giorno fa, che prevede il numero unico anche nella città di Reggio Calabria.

Si tratta di una riforma che accentra in nome del rigore della spesa e dell’organizzazione del servizio tutto nel capoluogo della Calabria. Una riorganizzazione di tutto il sistema dell’emergenza urgenza che ridisegna sul modello già sperimentato con successo in altre regioni italiane, come ad esempio la Lombardia, i servizi.