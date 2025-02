Sanremo, si parte: scaletta, favoriti e il complesso sistema di voto

Tutto pronto per l’edizione numero 75 del Festival di Sanremo. Nella serata inaugurale saranno chiamati a cantare tutti e 29 gli artisti in gara. La scaletta completa con tutti gli orari è già definita, mentre i bookmaker propongono pronostici, quote e scommesse in una sfida “generazionale” tra i grandi nomi e le nuove leve.

La scaletta e gli orari di esibizione

Ore 20.52 – Gaia, “Chiamo io chiami tu”

Ore 20.59 – Francesco Gabbani, "Viva la vita"

Ore 21.06 – Rkomi, "Il ritmo delle cose"

Ore 21.17 – Noemi, "Se ti innamori muori"

Ore 21.39 – Irama, "Lentamente"

Ore 21.45 – Coma_Cose, "Cuoricini"

Ore 21.57 – Simone Cristicchi, "Quando sarai piccola"

Ore 22.10 – Marcella Bella, "Pelle diamante"

Ore 22.35 – Achille Lauro, "Incoscienti Giovani"

Ore 22.42 – Giorgia, "La cura per me"

Ore 22.49 – Willie Peyote, "Grazie ma no grazie"

Ore 23.08 – Rose Villain, "Fuorilegge"

Ore 23.14 – Olly, "Balorda nostalgia"

Ore 23.25 – Elodie, "Dimenticarsi alle 7"

Ore 23.43 – Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento "La mia parola"

Ore 23.49 – Massimo Ranieri, "Tra le mani un cuore"

Ore 00.16 – Tony Effe, "Damme 'na mano"

Ore 00.22 – Serena Brancale, "Anema e core"

Ore 00.34 – Brunori SAS, "L'albero delle noci"

Ore 00.40 – Modà, "Non ti dimentico"

Ore 00.46 – Clara, "Febbre"

Ore 00.56 – Lucio Corsi, "Volevo essere un duro"

Ore 01.04 – Fedez, "Battito"

Ore 01.10 – Bresh, "La tana del granchio"

Ore 01.16 – Sarah Toscano, "Amarcord"

Ore 01.27 – Joan Thiele, "Eco"

Ore 01.42 – Rocco Hunt, "Mille volte ancora"

Ore 01.48 – Francesca Michielin, "Fango in paradiso"

Ore 01.54 – The Kolors, "Tu con chi fai l'amore?"

I bookmaker e i pronostici iniziali

I bookmaker vedono ancora un duello “generazionale” tra Giorgia e Olly, entrambi in testa su Planetwin365 a 4,25, seguiti da Achille Lauro, sempre più vicino – secondo gli esperti Goldbet – a 5,50. Alle loro spalle Irama e Simone Cristicchi, entrambi a 8 volte la posta.

Proprio il vincitore di Sanremo 2007, insieme a Brunori Sas, potrebbe essere la grande sorpresa della prima serata, in cui sarà la Sala Stampa a decretare i primi cinque posti (senza ordine di classifica), svelati alla fine della diretta da Carlo Conti. Per i betting analyst di Snai, appare scontata la presenza di Brunori Sas nella top-5, offerto a 1,15 (stessa quota di Giorgia), seguito da Cristicchi a 1,25, con Achille Lauro (1,40) davanti a Olly (1,65). Anche gli scommettitori di Snai puntano sul duo Cristicchi-Brunori Sas, che raccoglie il 75% totale delle preferenze: un italiano su due ha scelto Cristicchi, uno su quattro Brunori Sas, con gli altri 27 cantanti in gara a spartirsi il restante 25%.

Il complesso sistema di voto

Serata 1 (Martedì) : salgono sul palco tutti i 29 cantanti in gara e saranno votati solo dalla giuria della sala stampa, tv e web .

: salgono sul palco tutti i 29 cantanti in gara e saranno votati . Serata 2 (Mercoledì) e Serata 3 (Giovedì) : si esibiscono rispettivamente 15 e 14 artisti, votati da televoto e dalla giuria delle radio . Dopo la terza serata, verranno comunicati i primi cinque posti della classifica, con ciascuno dei due sistemi di voto che peserà per il 50%.

e : si esibiscono rispettivamente 15 e 14 artisti, votati da e dalla . Dopo la terza serata, verranno comunicati i primi cinque posti della classifica, con ciascuno dei due sistemi di voto che peserà per il 50%. Finale (Sabato) : i 29 sfidanti riproporranno le loro canzoni e saranno votati da tutte le giurie : Televoto (34%) Sala stampa, tv e web (33%) Radio (33%)

: i 29 sfidanti riproporranno le loro canzoni e saranno votati da :

Il risultato di questa votazione si sommerà a quello delle prime tre serate, determinando una media e una classifica dei 30. I primi 5 classificati si esibiranno nuovamente e saranno rivotati da tutte le giurie. Alla fine, per la canzone vincitrice, conteranno le preferenze accumulate in tutte le serate. Tuttavia, permane la critica di chi evidenzia come chi possiede più utenze abbia la possibilità di votare più volte, incidendo sulle dinamiche del televoto.