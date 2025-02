Sanremo, Brunori tra i favoriti? ‘Meglio non scommettere su di me’

“Il primo Sanremo lo sto vivendo un po’ come un gioco, al momento sono molto divertito, ma so che quando salirò sul palco penserò che mi stanno vedendo tutti. Allora cercherò di pensare solo alle persone che hanno ispirato la mia canzone”.

Così Brunori Sas, parlando alla festa di Radio Italia a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo. E sui bookmaker che lo danno tra i favoriti, ha detto:

“Io non avrei scommesso una lira su di me e continuo a dire che è meglio non scommettere su di me, ma c’è tanta gente che evidentemente ama il rischio, anche nel FantaSanremo mi mettono come capitano, non hanno capito che sarà una tragedia”.