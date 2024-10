Da Sanremo a Catona Teatro: arriva Drusilla con il suo show

La Polis Cultura riprende il suo cammino dopo la brusca interruzione della Stagione invernale Le Maschere e i Volti al Teatro Cilea di Reggio Calabria, dovuta all’impennata dei contagi in città nei mesi di Dicembre e Gennaio (con una media di 1000 al giorno) che ha visto molti affezionati e spettatori di lunga data costretti a rinunciare ad abbonamenti e posti prenotati per la giustificata paura della nuova e molto più contagiosa variante Omicron.

La Polis non si è scoraggiata, ha raccolto le sue forze e le ha indirizzate tutte verso la stagione estiva Catonateatro che quest’anno raggiunge l’edizione numero 37, forte anche della notizia che finalmente la tribuna potrà essere utilizzata con capienza al 100%.

E arriva subito la prima chicca, un’anticipazione che oramai possiamo dare perché è di dominio pubblico, rappresentata da un’artista straordinaria, già nel mondo del teatro da tempo ma che la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo di quest’anno ha consacrato come Star nazionale, forse la numero 1 in questo momento, almeno i dati del botteghino dicono questo, con teatri e date sold out ovunque. Stiamo parlando della strepitosa Drusilla Foer che travolgerà il pubblico reggino di Catonateatro con il suo show il 12 di Agosto.

Eleganzissima è un recital in divenire, scritto e interpretato da Drusilla Foer. Attualmente è in scena fino ai primi di aprile con oltre 50 repliche in tutta Italia già esaurite e in attesa dei 3 concerti-spettacolo “Friends&Orchestra” previsti nella prima metà di maggio a Roma (9), Milano (11) e Firenze, sold out in meno di 24 ore.

Lo spettacolo è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi.

Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della sua Best Sound.

Un successo clamoroso e consolidato e ormai un format di culto, Eleganzissima va in scena in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.