Reggio, promossa conferenza “Santa Teresa d’Avila- San Juan de la Cruz”

Nell’ambito del ciclo “I grandi personaggi della Bibbia e della Storia della Chiesa”, mercoledì 12 giugno 2019, alle ore 18:00, presso la Sala di San Giorgio al Corso, chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza “Santa Teresa d’Avila- San Juan de la Cruz”.

Introduce don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, partecipano, alla tavola rotonda Gianfranco Cordì, docente di Filosofia, Giuseppe Palamara, diacono, Emilia Serranò, docente di Filosofia, Daniele Zangari, scrittore.Santa Teresa d’Avila 1515 – 1582), dedicò la sua vita alla riforma dell’ordine religioso delle Carmelitane. Imponendo una regola rigida e austera, fondò ben diciassette conventi e scrisse numerose opere in prosa per raccontare le sue esperienze mistiche.

La semplicità e la sincerità che furono caratteristiche dell’animo di questa donna si riflettono ampiamente nei suoi scritti. Nel 1567 Fray Juan conobbe a Medina del Campo Santa Teresa e un anno dopo abbandonò gli studi salmantini di Teologia per accompagnarla a Valladolid dove la Santa si recava per fondare un monastero di Carmelitane Scalze. Il primo monastero del ramo maschile del Carmelo Descalzo fu inaugurato il 25 novembre del 1568. Nel 1572 Santa Teresa nominò Juan Vicario e Confessore presso il monastero di Ávila, la casa madre delle Carmelitanas Descalzas.

In questo periodo si acuirono le tensioni interne all’ordine tra Calzados e Descalzos, e la notte del 3 dicembre 1577 Juan de la Cruz venne arrestato e incarcerato nel convento dei carmelitani di Toledo. Una volta liberato nel 1578 riparò in Andalucía. Fu poi a Baeza e a Granada. Tornò in Castiglia come Presidente-Priore dei Carmelitani Scalzi, ma, nel 1591, a causa di un duro scontro col padre Doria (che non era favorevole alla riforma teresiana), fu privato di tutte le sue cariche. Morì a Úbeda, all’età di 49 anni.