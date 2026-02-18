Turismo, Santanchè: ‘In vacanza al Sud dopo il ciclone Harry, in arrivo 5 milioni di euro’

Per quanto riguarda il Ministero del Turismo, sono previste disponibilità per 5 milioni di euro destinati all’attivazione di campagne promozionali focalizzate sui territori colpiti dal ciclone Harry. Lo ha dichiarato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenuta a Roma durante la presentazione dell’indagine dell’Osservatorio Destination Wedding in Italy.

L’obiettivo dell’intervento è duplice: sostenere economicamente le aree danneggiate e contrastare il rischio che la percezione dei turisti stranieri possa compromettere la stagione estiva.

Controinformazione per il rilancio del Sud

La ministra ha espresso forte preoccupazione per la diffusione di immagini che potrebbero scoraggiare le partenze verso il Mezzogiorno. “Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno”, ha sottolineato Santanchè, evidenziando come alcune informazioni circolanti a livello internazionale suggeriscano erroneamente che non sia possibile trascorrere le vacanze in Sicilia, Sardegna e Calabria.

Il piano del Ministero prevede una strategia di comunicazione mirata per confermare la piena fruibilità turistica di queste regioni. Scegliere queste destinazioni quest’anno, secondo la ministra, rappresenterebbe un “bel gesto” di solidarietà e supporto concreto alle comunità locali.

Obiettivo mercato tedesco

Il Consiglio dei Ministri formalizzerà l’avvio operativo dei lavori per la costruzione della campagna promozionale. La presentazione ufficiale è prevista in occasione di una fiera di settore di rilevanza internazionale a Berlino.

La scelta della capitale tedesca non è casuale: la Germania rappresenta infatti il primo mercato di riferimento per il turismo di Calabria, Sicilia e Sardegna. Intervenire direttamente su questo target è considerato essenziale per garantire i flussi turistici in vista dei prossimi mesi.

Fonte: Ansa Calabria