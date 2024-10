A Sant’Ilario dello Ionio l’incontro con le istituzioni: “migrazioni, la dignità dell’uomo”

Domenica 16 luglio, alle ore 19.00, nel Piazzale del Sacro Cuore a Marina di Sant’Ilario dello Ionio (RC), il convegno “Migrazioni – Oltre l’accoglienza… la dignità dell’uomo”. L’evento è organizzato da A.N.A.S. Zonale Sant’Ilario dello Ionio e Cooperativa Eurocoop Camini con il patrocinio dello Sprar e del Comune di Sant’Ilario dello Ionio.

Dopo i saluti del Sindaco di Sant’Ilario Pasquale Brizzi, del Presidente della Eurocoop Camini Rosario Zurzolo e del Presidente regionale ANAS Calabria Gianfranco Sorbara, interverranno: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa; Jorge Alberto Kaloustian, membro de la Corte Nacional de Honor de la USTA (Unión de Scout Tradicionales de América); l’on. Aldo Carcaci, deputato Federale Belga e Vice Presidente europeo del MPP (in collegamento via skype); l’on. Davide Faraone, Sottosegretario alla Salute (in collegamento via skype); Fulvio D’Ascola portavoce nazionale Associazione Sociologi Italiani; Antonio Lufrano, portavoce nazionale ANAS, magistrato presso la Procura di Termini Imerese. Conclude l’on. Domenico Rossi, Sottosegretario di Stato alla Difesa. Modera: la giornalista Maria Teresa D’Agostino.

Seguirà alle ore 21.00 la cerimonia per la pace con il Vescovo della Diocesi Locri-Gerace, il Baba indiano e l’Imam musulmano che pianteranno tre alberi di ulivo.

Alle 21.15, Family reunion, lo storytelling di Fulvio D’Ascola con musica, video e parole su migrazioni e conflitti sociali.

Nel corso della manifestazione verranno rilasciati i decreti di Ausiliari del Traffico dei corsisti promossi all’esame finale e verrà premiato il giovane vincitore del concorso letterario “Alfredo Filippone”.