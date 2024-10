Santo Praticò Parrucchieri, 25 anni di grandi successi – FOTO

“Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”.

Immaginate di aver un sogno, un grande sogno e di impiegare il vostro amore ed il vostro talento nel raggiungimento dell’obiettivo che vi siete prefissati.

Ecco questo è esattamente ciò che ha fatto Santo Praticò nel 1994. Venticinque anni fa, il parrucchiere reggino dava vita al suo primo salone per donne. Un locale umile, di poche pretese, che grazie alla qualità dei servizi offerti ed alla gentilezza dei collaboratori ha lasciato il segno nei cuori delle clienti.

Negli anni il salone ha cambiato location e look, ma non ha mai smesso di essere un punto di riferimento per le donne di diverse generazioni. Da Santo Praticò Parrucchieri, che si trova a Santa Caterina ormai da diversi anni, non è raro vedere nonne, mamma e nipoti sedute in attesa del taglio, del colore o di una piega.

Con il suo modo di fare ed il suo innato talento Santo ha conquistato un pubblico sempre maggiore, fino ad esser conosciuto in tutta la provincia di Reggio Calabria.

Il grande successo dell’attività va anche alla moglie Angela. Parrucchieri, imprenditori e compagni di vita, Angela e Santo hanno plasmato i loro desideri dando vita ad un salone per donne che, a distanza di 25 anni dall’apertura, non smette di riscuotere il favore delle clienti.

Fare il parrucchiere vuol dire entrare in sintonia con le persone, toccare le loro anime, mettere a nudo le loro debolezze e riuscire, anche attraverso una semplice piega, a migliorare il loro umore.

Quante di voi hanno capito ormai da tempo che andare dal parrucchiere è una forma ‘economica’ di terapia? C’è chi una volta sperimentata non è più riuscito a farne a meno.

IL TAGLIO DI SANTO PRATICÒ

34 anni di lavoro e circa 164 mila tagli non possono che essere sinonimo di un talento ed una professionalità fuori dal comune. Santo Praticò Parrucchieri offre innumerevoli servizi, ma quello più apprezzato è sicuramente il taglio.

Ogni donna ha il diritto di scoprire il proprio stile ed è solo grazie al parrucchiere di fiducia che può ottenere il risultato desiderato.

25 ANNI DI ATTIVITÀ

L’amore, la passione, il sacrificio. Quando il lavoro di una vita è molto più di un semplice mestiere, la fatica sembra non esistere, il migliorarsi un imperativo ed il rendere felici le clienti uno scopo di vita.

Al lavoro di Angela e Santo si sono affiancati tantissimi collaboratori, l’azienda di famiglia, ormai da qualche anno, ha visto anche il subentrare delle figlie Maria Grazia e Federica. Se ricordare da dove veniamo serve a non perdere mai di vista l’obiettivo, anche lasciare il passo alle nuove generazione è un sinonimo di un salone che si proietta nel futuro e desidera offrire il miglior servizio possibile agli avventori.

Santo Praticò Parrucchieri, il famoso salone per donne di Santa Caterina, celebra i suoi primi 25 anni di attività. Un traguardo importante che la famiglia Praticò vuole condividere con le clienti di sempre, a loro va il grazie più grande per non aver mai smesso di credere nel loro parrucchiere di fiducia.

L’appuntamento per i festeggiamenti è per martedì 29 ottobre, in salone vi aspettano delle ‘dolci’ sorprese.