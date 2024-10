Santo Stefano in Aspromonte è Covid Free. L’annuncio del Sindaco

“Buonasera, mi rivolgo ai miei concittadini di Santo Stefano, Mannoli e Gambarie, o a chiunque ne fosse interessato. Mi hanno appena dato il risultato dei tamponi di verifica fatti dall’Azienda Sanitaria avantieri; sono tutti negativi pertanto: da stasera il nostro comune è covid free!” Queste le dichiarazioni del Sindaco Francesco Malara, che affida a Facebook l’importante aggiornamento.

NUOVE MISURE PRECAUZIONALI

Lunedì riaprirà il plesso scolastico e che verranno adottate le seguenti ulteriori misure precauzionali per quasi annullare il rischio di contagio da covid 19:

una volta a settimana verranno proposti al corpo docente ed a tutto il personale addetto al contatto con gli alunni di effettuare i test rapidi che saranno a carico del comune e posti in essere dagli operatori sanitari dal nostro Comitato Locale della Croce Rossa Italiana;

ogni sabato verrà fatta la sanificazione dei locali e dei mezzi di trasporto;

se necessario (in base al numero delle presenze) verranno utilizzati due scuolabus per il trasporto dei bambini in modo da aumentare il distanziamento non occupando tutti i seggiolini;

suggeriamo l’utilizzo delle mascherine anche agli alunni della scuola dell’infanzia,

verrà proposta alla direzione didattica di adottare una didattica mista e quindi la possibilità di permettere a coloro che hanno in famiglia delle persone particolarmente fragili (ma dovrà essere adeguatamente dimostrato) di seguire telematicamente le lezioni che si effettueranno in aula (non sarà la stessa cosa della dad ma sarà meglio che essere assenti).

SENSO DI RESPONSABILITA’

Si resterà comunque sempre vigili e pronti ad intervenire in qualunque momento per garantire il benessere di tutta la collettività ed è perciò che “invitiamo tutti i cittadini a far prevalere il senso di comunità che ci appartiene e che dobbiamo sempre più valorizzare ed è per questo che mi appello al senso di responsabilità sociale che tutti dobbiamo avere e quindi alla necessità di sicurezza interpersonale che ognuno di noi deve garantire al prossimo.”