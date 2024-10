Santo Stefano-Mannoli alla tredicesima edizione targata Scuderia Aspromonte

Tutto pronto tra Santo Stefano e Mannoli per la disputa della tredicesima edizione dell’omonimo slalom targato Scuderia Aspromonte.

Saranno due giorni di festa per la collettività e per gli oltre 70 piloti provenienti da tutto il meridione d’Italia che si uniranno in un caloroso abbraccio a Giusy Princi proprio nel suo paese natale, a sole due settimane dal suo grandioso trionfo alle consultazioni elettorali europee, che la hanno plebiscitariamente proclamata europarlamentare e prima reggina nella storia a sedere sullo scranno di Bruxelles.

Soddisfattissimo il presidente Lello Pirino per i numeri importanti che anche quest’anno premiano cospicuamente lo sforzo organizzativo della Scuderia Aspromonte, come sempre supportata al massimo dalle istituzioni, con in testa l’onorevole e pilota Francesco Cannizzaro, sempre in prima linea per le gare del suo territorio e il sindaco di Santo Stefano Francesco Malara.

La caccia al trono che fu di Antonino Branca nell’ edizione dello scorso anno è già partita. Il giovane pilota reggino non sarà ai nastri di partenza in questa edizione, perciò tutti gli occhi saranno puntati sul duello tra Gaetano Rechichi, già vincitore nel 2022 e Rosario Corsaro, portacolori della Scuderia Aspromonte, con Bruno Fallara e la sua fantasmagorica Fiat 127 in veste di terzo incomodo.

Lo spettacolo è servito! Non mancate!!