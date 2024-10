Santo Stefano scalda i motori per l’evento più atteso d’Autunno

Santo Stefano in Aspromonte scalda i motori e presenta quest’anno, in sostituzione alla famigerata Sagra del Cinghiale, l’Ottobrata D’Aspromonte. È partito il countdown per l’evento autunnale più atteso della stagione che vede quest’anno l’introduzione di piacevolissime novità.

Prima fra tutte la degustazione di ben 10 tipologie di birre diverse curate da alcuni dei più rinomati locali reggini, Il Piro Piro e Gli Sbronzi, accompagnate da un tripudio di sapori curati dal Terrazzo di Gambarie, il CoffeeBurger Romeo di Gallico e dalle delizie delle attività territoriali, quali il Bar Piromalli, il Bar Vazzana ed il Panificio Crisafulli e non mancheranno le prelibatezze a km 0 direttamente dal ricco Aspromonte, quali caldarroste, pannocchie, formaggi, etc.

Dunque la Consulta Giovanile, guidata da Mimma Vitale, in collaborazione con il Comune, presenta ufficialmente un evento ad hoc per i veri intenditori del gusto e del divertimento. A coronare l’evento, la musica del Re indiscusso della Musica etno-folk: Cosimo Papandrea, che offrirà due ore di musica, canti e balli travolgenti! Pertanto Santo Stefano vi aspetta per una serata imperdibile, con annesso servizio navetta da Reggio sino al centro del paese, per godere di un’OTTOBRATA MADE ASPROMONTE!