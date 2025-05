Santo Versace presenta ‘Fratelli’: una storia di legami, radici e visione imprenditoriale

Una sala gremita di studenti, docenti e cittadini ha accolto ieri pomeriggio Santo Versace nell’Aula Magna “L. Quaroni” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’occasione è stata la presentazione del suo libro Fratelli. Una famiglia italiana, pubblicato da Rizzoli: un viaggio personale e collettivo che racconta l’ascesa della maison Versace intrecciata alla storia familiare e imprenditoriale dell’Italia del secondo dopoguerra.

Nel libro, Santo Versace ripercorre con sincerità e gratitudine il percorso che lo ha visto protagonista insieme ai suoi fratelli, in particolare Gianni, fondatore del celebre brand di moda. La narrazione si muove tra i ricordi familiari e l’affermazione di un’impresa simbolo del Made in Italy nel mondo, affrontando i temi dell’identità, del lavoro e del legame profondo con la Calabria.

Dopo i saluti del Rettore Giuseppe Zimbalatti, del Direttore del Dipartimento Massimo Finocchiaro Castro e del coordinatore del corso di Laurea in Design Francesco Armato, l’evento ha preso forma attraverso un intenso dialogo moderato dal giornalista Giuseppe Smorto.

Sul palco, insieme a Santo Versace, sono intervenuti Francesca De Stefano Versace, vicepresidente della Fondazione che porta il nome dell’autore, Francesco Cicione, presidente di Entopan, e il professor Domenico Marino.

Francesca De Stefano Versace ha definito il libro «un custode di memoria, radici e autenticità», sottolineando come gli stessi valori abbiano ispirato la nascita della Fondazione Santo Versace: «La fondazione è il figlio che non abbiamo avuto, nata per offrire ascolto, dignità e possibilità a chi vive in uno stato di fragilità e solitudine».