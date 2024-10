Reggio, sanzione in un locale: le precisazioni della Polizia di Stato

“In merito al comunicato stampa dal titolo in oggetto indicato, inviato in data odierna, si precisa che nel corso delle attività di polizia è stata elevata un’unica sanzione amministrativa per mancanza di apparecchi per la misurazione volontaria del tasso alcolemico.

In relazione alla vicenda, il gestore del locale è stato ricevuto presso questi uffici e, aldilà degli aspetti giudiziari, ha manifestato la sua sensibilità circa l’attività svolta dagli operatori di polizia in pieno spirito di collaborazione con le Istituzioni”.