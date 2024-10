Ag. Sarao: ‘Nessuno mi ha detto che andrà via. E comunque solo ad una condizione…’

Lo abbiamo detto e ripetuto più volte. Il mercato più complicato per la Reggina, potrà essere rappresentato dalle operazioni in uscita. Perchè sono tanti i calciatori Over da dover mandare e soprattutto perchè dopo una stagione esaltante come quella scorsa e la conquista della serie B, non è facile accettare trasferimenti in categorie inferiori. Un primo messaggio viene lanciato attraverso Gazzetta del Sud dall’agente di Manuel Sarao, Giovanni Tateo: “Nessuno mi ha ancora comunicato che Sarao andrà via dalla Reggina, così come nessun altro club si è fatto vivo per sondare il terreno.

Uno scambio con il Monopoli per portare alla Reggina Donnarumma? In caso di cessione, prenderemmo in considerazione solo piste inerenti la serie B, categoria che il ragazzo ha conquistato sul campo insieme ai compagni“.