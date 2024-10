Sarao: ‘Guardando i risultati della Reggina mi mangiavo le mani’

Puntata di “Vai Reggina” due giorni prima della sfida contro la Cavese. Ospite uno degli ultimi acquisti Manuel Sarao: “Sono contento di essere qui. Già questa estate siamo stati vicini, ma avevo un accordo con il Cesena, sono contentissimo di essere arrivato.

Adesso bisogna pensare partita per partita, sempre con grande concentrazione. Quest’anno si è alzato notevolmente il livello tecnico del girone C. Guardando quello che ha squadra ha fatto nel girone di andata dall’esterno mi mangiavo le mani per non aver accettato il trasferimento la scorsa estate, ma la parola data non mi consentiva di tornare indietro, ma sono qui.

Sarà un girone di ritorno difficile perchè ogni squadra lotterà per il rispettivo obiettivo. Sappiamo che contro la Cavese sarà difficile, ma noi puntiamo ad ottenere il massimo della posta in palio.

Il mio numero di maglia il 36, era quello disponibile. Ho voluto fortemente questo trasferimento, c’erano diverse società, ma la priorità assoluta era per la Reggina e spero tutti si possa raggiungere questo grande traguardo. Ho trovato un gruppo forte sia a livello tecnico che di spogliatoio. Penso a Denis a Reginaldo, grandissimi calciatori con una grande umiltà. Ho la fortuna di poterli studiare ed imparare molto da loro.

Toscano è un grande tecnico, tutti quelli che lo hanno avuto ne parlano benissimo. Oltre alle competenze, è un allenatore che sa parlare ai propri calciatori. Sono pronto per la partita di sabato, a disposizione del tecnico, sceglierà lui”.

