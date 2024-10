Taibi: ‘Toscano? Un bel “rompiscatole”. Sul mercato il presidente Gallo…’

"Lavoriamo adesso per qualche operazione in uscita... se i calciatori lo chiedono"

Tra gli ospiti di Vai reggina in onda sul canale ufficiale della società, il DS Taibi: “In entrata il nostro mercato è chiuso. Prima delle vacanze sono state fatte delle valutazioni ed insieme al mister si è deciso di migliorare questo gruppo con questi tre calciatori. Uno come Sarao qui accanto a me ci mancava, adesso proviamo a sistemare qualcuno in uscita. Ma come insegna il nostro presidente, staremo sempre pronti per le opportunità, ma solo per qualche giocatore importante.

Tutti quelli che volevamo sono arrivati a Reggio ed i risultati ci stanno dando ragione. Magari ne è saltato qualcuno, ma alla luce di quanto sta accadendo vuole dire che sono state fatte le scelte giuste. Insieme all’allenatore valuteremo le posizioni di quei calciatori che possono trovare meno spazio, noi non vogliamo mandare via nessuno, anche se va considerato che si gioca in undici.

Oggi la piazza di Reggio è tornata quella di venti anni addietro. Lo stadio pieno è per me motivo di orgoglio, era uno dei miei obiettivi. Appena arrivato c’erano poche persone ad assistere alle partite, ma dietro tutto questo c’è un gran lavoro da parte di tutti ed una società solida. Non avete idea quanto mi piacerebbe giocare anche un minuto insieme a questi ragazzi, perchè questo pubblico emoziona e quando sei in campo non te ne rendi completamente conto.

Di Toscano abbiamo detto tanto, forse tutto. Quello che gli riconosco come grande dote è la razionalità, perchè non è facile staccare la sua parte interna da grande tifoso, dall’aspetto professionale. Non molla di un centimetro, ma non solo con i calciatori anche con noi. Un bel “rompiscatole”. Credo abbia tutte le carte in regola per allenare anche in categorie superiori”.