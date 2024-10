L’assessore Savaglio incontra il presidente nazionale di I.T.S Italy

L’assessore regionale all’istruzione Sandra Savaglio, presente anche il dirigente regionale Menotti Lucchetta, ha incontrato il presidente nazionale dell’associazione I.T.S Italy (Istituti Tecnici Superiori) Alessandro Mele, in questi giorni in vacanza in Calabria, sua terra d’origine.

“Abbiamo parlato a lungo in maniera molto costruttiva – ha riferito l’assessore Savaglio – dell’esperienza I.T.S. ed abbiamo programmato uno scambio di buone pratiche sull’orientamento e il placement degli allievi e su possibili gemellaggi tra I.T.S.. Abbiamo anche ragionato sulle infrastrutture per la didattica, pensando al possibile utilizzo del recovery fund. Il presidente Mele ha espresso la volontà di mettere a disposizione la sua esperienza di successo per la sua terra di origine della quale conosciamo pregi e difetti e sappiamo quante potenzialità ci sono per i nostri giovani. Perciò la prima cosa è stabilire una collaborazione tra le nostre attività e quello svolte a Como, dove lavora con successo. È possibile far venire in Calabria persone come il presidente Mele per portare il loro know how e per imparare e apprezzare quello che noi abbiamo da offrire. Che non siano solo i calabresi a far crescere la Lombardia, ma che avvenga anche il processo inverso. Io ci credo. E voi?”