Ritorno di Lucano a Riace, Saviano: “Non per pietà, ma per giustizia”

Anche Roberto Saviano si unisce all'appello per chiedere di far tornare Lucano a Riace per un ultimo saluto al padre malato. Di seguito le sue parole

“Mimmo Lucano ha il diritto di poter tornare a Riace per riabbracciare per l’ultima volta suo padre anziano, malato e in fin di vita. Mi unisco all’appello del “Comitato Undici Giugno” perché sia immediatamente consentito a Mimmo Lucano di rientrare nella sua città”.

Comincia così il lungo post su facebook di Roberto Saviano dedicato a Domenico Lucano, costretto prima agli arresti domiciliari ed ora al divieto di dimora. L’ex sindaco di Riace non può far ritorno a casa, neanche per salutare il padre in fin di vita. E così il fuoco della solidarietà si accende nel cuore degli italiani.

