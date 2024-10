Savoldi: ‘Capuano? Le sue polemiche non fanno testo. Su Vivarini invece…’

A due giorni dalla sesta vittoria consecutiva degli amaranto, a “Buongiorno Reggina”, l’ex attaccante Gianluca Savoldi: “L’attuale situazione del Rieti non fa bene al calcio, a me in modo particolare dispiace perchè conosco molto bene l’allenatore, ma in generale sono situazioni antipatiche che spero possano essere risolte. Le polemiche di Capauno non fanno testo, ha basato la sua carriera sulla polemica, andiamo avanti. Vivarini ha detto che può accadere che Corazza si faccia male? Non credo lo abbia detto sul serio, forse una battuta che comunque non è simpatica.

La Reggina prima in classifica da fastidio, suscita invidia. Agli amaranto il compito, invece, di rafforzare la consapevolezza della propria forza, tapparsi le orecchie e andare avanti, ma in questo c’è un allenatore bravissimo come Toscano che sa come fare. Anche se nè l’allenatore tantomeno i tifosi hanno bisogno dei miei consigli, quello che dico è di non dare importanza alle voci, cercano di innervosire l’ambiente, non bisogna cascarci.

L’obiettivo credo possa essere quello di arrivare al giro di boa mantenendo e se possibile aumentare il vantaggio e poi approfittare della sosta per ricaricare le batterie e ripartire. Anche in proiezione mercato il vantaggio potrebbe costringere le altre ad intervenire massicciamente e non sempre a gennaio è facile indovinare gli elementi giusti, oltre al gap che psicologicamente andrebbe a pesare”.

