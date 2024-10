Si sblocca lo Stretto di Messina, Santelli: ‘Non alzo muri, difendo la mia gente’

In diretta su Canale 5, ha parlato anche il Governatore della Regione Calabria. Jole Santelli è intervenuta in diretta al programma di Barbara D’Urso sulla questione dei viaggiatori bloccati a Villa San Giovanni.

Ci siamo ritrovati ad affrontare le conseguenze dei controlli che non sono stati fatti a monte. Il sindaco di Villa ha gestito bene questa drammatica situazione ed esprimo la mia solidarietà a tutti i cittadini, anche quelli in viaggio per la Sicilia.

“Si è trovata a fronteggiare una situazione che non riguarda noi – dice la Santelli del sindaco f.f. Richichi . Noi non abbiamo alcuna colpa, siamo un territorio di transito.

Questi ultimi però – prosegue il Presidente della Calabria – non sarebbero dovuti partire. Hanno sbagliato a muoversi in questo momento di emergenza sanitaria. Spero, comunque, nella collaborazione del Governatore Musmeci”.

Ai microfoni di Barbara D’urso, la neo presidente continua:

“Adesso queste persone vanno controllate, scortate dalla Polizia fin dentro le loro case. Bisogna assicurarsi che non contagino nessuno nel loro tragitto. Qualcuno ha detto che sto innalzando un muro, ma io sto solo difendendo la mia gente. Questo è il mio dovere, così come il dovere di tutti i sindaci. È proprio per questo che mi permetto di chiedere al Governo nazionale misure più chiare e applicate con tempismo. Apprezzo il lavoro di Conte, ma non si possono attendere 4 giorni prima di intervenire su di un’emergenza”.