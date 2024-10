Si sblocca lo Stretto di Messina: De Luca e Richichi d’accordo sullo sbarco

“Queste persone non possono essere lasciate lì. Ci assumiamo la responsabilità degli errori di altri e li lasceremo s barcare in Sicilia”.

A parlare è il sindaco di Messina, Cateno De Luca in diretta a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso è in collegamento su entrambe le sponde dello Stretto con i sindaci dei due Comuni interessati. Dall’altra parte il sindaco f.f. Maria Grazia Richichi, dopo le ultime ore è lieta di sentire la bella notizia.

“Chiudiamo finalmente quest’incubo. Qui ci sono intere famiglie che da ore non chiedono altro che far ritorno a casa. Dopo l’ok da parte del sindaco di Messina adesso aspettiamo il verdetto della Prefettura di Reggio Calabria e del Governatore della Sicilia”.

De Luca rassicura:

“Così come fatto ieri sera, sarò qui al porto a controllare tutti coloro che scenderanno dalle navi. Tutti verranno controllati e segnalati ai sindaci dei Comuni in cui dovranno recarsi. I viaggiatori saranno costretti alla quarantena vigilata. In questo momento ci assumiamo una grande responsabilità ma, a questo punto, diventa necessario”.

Entrami i sindaci hanno manifestato un pò di malcontento per quanto riguarda le ultime restrizioni applicate dal Governo che sono state prima annunciate ed in seguito messe in atto.

“Ciò ha messo in seria difficoltà anche chi ‘prima viaggiava in regola per far ritorno al proprio domicilio” ha spiegato De Luca.

La lunga odissea dei viaggiatori sullo Stretto sembra, finalmente, volgere al termine.