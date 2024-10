Reggio, Falcomatà invita i cittadini ad una passeggiata nella nuova piazza del Waterfront

“Ci siamo! Oggi ultimo giorno di questa lunga e bellissima campagna elettorale – scrive Falcomatà sulla pagina FB – Stasera alle sei e mezzo farò una passeggiata alla nuova piazza di fronte la scalinata del waterfront. Non sarà nè un comizio nè un’inaugurazione. Se vi va, ci vediamo lì, per scoprire insieme questa nuova meraviglia della nostra città…”

Così come fatto in occasione dell’accensione delle luci lungo il Parco Lineare Sud dunque il sindaco Giuseppe Falcomatà invita i cittadini oggi alle 18:30 a scoprire un’altra opera in fase di completamento, la nuova piazza del Waterfront.