Scalinata dell’Eremo, Padre Ammendola: “Competenza comunale. A nostri avvisi mai una risposta”

La situazione della scalinata della Chiesa dell’Eremo si presenta, come ogni anno e da parecchio tempo, in condizioni precarie.

La preoccupazione dei cittadini aumenta anche in vista delle festività Mariane, in quanto il Santuario sarà “inondato” dai fedeli e sarà ovviamente l’unica via di passaggio dalla quale i portatori (con il peso notevole della Vara sulle spalle) transiteranno all’inizio della processione. A tal proposito abbiamo interpellato Padre Pietro Ammendola, Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini di Calabria.

“Sicuramente è una situazione oggettiva – dichiara Ammendola ai microfoni di CityNow – quella della condizione della scalinata che introduce al Santuario. Come frati cappuccini, sia come presenza locale della comunità sia come provincia, abbiamo fatto notare questa difficoltà annualmente da parecchi anni. Non abbiamo però mai ricevuto risposta. La scalinata è di competenza del Comune. Abbiamo fatto presente alle autorità questa difficoltà. E’ stato presentato anche un progetto di restaurazione della scalinata che andrebbe smontata, assestata e rimontata. E’ una scala monumentale di importanza storica e artistica. Se si considera anche il materiale utilizzato – conclude – si comprende il valore non essendo cemento ma enormi blocchi di pietra.”