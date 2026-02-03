Reggio, gioca una schedina da €1,50 e ne vince quasi 22 mila
La schedina, con ben 5 X, ha fruttato un bel gruzzoletto
03 Febbraio 2026 - 08:49 | di Redazione
Screenshot
Un fortunato giocatore ha vinto 21.970€ grazie a una puntata di soli 1,50€.
La schedina, composta da 11 eventi e 5 esiti con il segno X (pareggio), ha fruttato una vincita notevole presso il centro scommesse SISAL Match Point di Pellaro.
Nonostante la difficoltà nel pronosticare pareggi, il vincitore ha centrato il risultato, trasformando una piccola puntata in un tesoretto.