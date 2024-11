‘La Sciarpa Artina’ torna a Pellaro per la Giornata contro la violenza sulle donne

L’Associazione culturale Melany Art l’Oasi Creativa è lieta di annunciare la 3° edizione di “La Sciarpa Artina”, iniziativa a sostegno della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Il progetto coniuga un hobby prettamente femminile con una tematica sociale forte, quella della Violenza sulle Donne.

L’Abbraccio Simbolico delle Sciarpe

L’obiettivo è quello di creare delle sciarpe, all’uncinetto o ai ferri che diventino gesto simbolico, che l’associazione vuole lanciare, l’abbraccio. Come la sciarpa abbraccia e protegge dal freddo e dona calore, così le donne, e chiunque altro, che sostengono o sosterranno questo progetto abbracceranno simbolicamente tutte le donne vittime di violenza donando il calore del proprio sostegno.

“Le stagioni si susseguono e ci ritroviamo nel mese di novembre a cercare di accendere una lucina di speranza e di sensibilizzazione sulla tematica della violenza sulle donne. Il femminicidio, purtroppo, è diventato una piaga sociale che ci tocca tutti”, queste le parole del presidente dell’associazione, Pavone Teresa, che si è detta preoccupata dal susseguirsi di casi di cronaca, quasi quotidiani, ad ogni latitudine e longitudine del nostro paese e non solo. Appuntamenti del 19 Novembre 2024 a Pellaro

Il 19 novembre 2024 vedrà protagonisti i bimbi e ragazzi dell’IC Cassiodoro Don Bosco di Pellaro RC in un doppio appuntamento nel dire No alla Violenza in ogni sua forma:

Ore 9:00 : presso il plesso Cassiodoro Centro di via Augusta di Pellaro. I bimbi della scuola primaria si cimenteranno in uno spazio creativo dal titolo “Donna… Voce del Verbo Amare” , riflessioni, poesie, canti e tanto altro per manifestare “L’Amore in una persona, la Donna” .

: presso il di via Augusta di Pellaro. I bimbi della scuola primaria si cimenteranno in uno spazio creativo dal titolo , riflessioni, poesie, canti e tanto altro per manifestare . Presentazione alla comunità di “Una Panchina per Sperare”, panchina che rimarrà affidata al plesso stesso.

Nel pomeriggio alle ore 15:30, sarà il plesso Don Bosco di via Nazionale Trav. G Pellaro RC ad ospitare l’iniziativa con il progetto “Un Fiocco per Cambiare”, un Mini Raduno di Fiat 500 d’epoca organizzato dal Fiat 500 Club Italia.

Iniziativa del 23 Novembre 2024

Il 23 novembre 2024, sarà la volta dei bimbi della parrocchia Santa Maria Regina della Pace di via Nazionale San Leo Pellaro RC, che nel salone parrocchiale “Don Demetrio Quattrone” si impegneranno in un progetto dal titolo “Nemmeno con un Fiore”, laboratori artistici e creativi dedicati alla donna che non si tocca neanche con un fiore.

Durante i laboratori si svolgerà anche il progetto “Un Filo di Lana contro la Violenza”, giunto alla sua seconda edizione, una raccolta di gomitoli o manufatti già realizzati (sciarpe), da donare all’associazione che si impegnerà a realizzarne delle sciarpe, che saranno poi vendute con un contribuito simbolico a sostegno dell’iniziativa stessa.

Messaggio di Speranza e Sensibilizzazione

“Al via allora ai vari appuntamenti che vedranno la figura femminile il cardine di una realtà sofferente ma che crede fermamente nella guarigione per un futuro migliore dove la donna non sia più una vittima di relazioni tossiche, amori distorti e abusi di ogni genere”.

Tutta la comunità è invitata a partecipare numerosa a questa grande opera relazionale a sostegno delle donne vittime di violenza.