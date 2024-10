Scilla, ape 50 al tramonto. Il turismo viaggia in auto elettrica

Siamo solo a marzo ma a Scilla già si pensa all’estate con uno sguardo alle novità da presentare per la prossima ‘bella stagione’.

In un Comune attualmente commissariato, sono le associazioni a ravvivare il territorio con iniziative private. I tre commissari straordinari non possono certo fare miracoli e in questi primi mesi hanno gestito il piccolo Comune della Costa Viola tra atti di routine e operazioni di gestione ordinaria preoccupandosi di dare un minimo decoro soprattutto al Lungomare, alla spiaggia di Marina Grande e al piccolo borgo di Chianalea, sempre più meta di turisti stranieri e d’oltre oceano che continua ad attrarre l’attenzione di tutto il mondo.

Parcheggiati i piccoli motofurgoni a tre ruote della Piaggio (Ape 50), adesso è l’ora di pensare ad un turismo ecosostenibile, al passo con i tempi. Il Consorzio Turistico Scilla, già dallo scorso anno ha portato dieci golf car elettriche, mezzi di elevata qualità per il trasporto persone con omologazione per uso stradale, in grado di affrontare anche salite impegnative.

Compatte ed agili, forniscono un appoggio ed un servizio insostituibile. Con seduta posteriore abbassabile a favore di un pianale per carico, per essere anche utilizzato per il trasporto di materiali in caso di necessità.

“Il Consorzio Turistico Scilla è già pronto ad offrire ai turisti numerosi pacchetti, dalle escursioni in mare ai tourenogastronomici – spiega Aldo Bergamo – Tra le novità, già testata la scorsa stagione, la proposta delle golf car elettriche che consentono una mobilità più veloce, a impatto zero ed innovativa. La nostra idea è quella di stare al passo con i tempi e proiettarci verso il futuro garantendo sempre servizio di qualità.”