A Scilla la ‘Befana dal mare’: Mimmo Cavallaro testimonial a bordo

La Befana 2025 approda a Scilla il 6 gennaio, a bordo della Motovedetta della Guardia Costiera con Mimmo Cavallaro testimonial. Festa per grandi e piccini

La Befana 2025 il prossimo 6 gennaio in arrivo a Scilla a bordo della Motovedetta della Guardia Costiera avrà come Testimonial Mimmo Cavallaro. In arrivo ad attendere la simpatica Vecchietta, che arriva dal nostro bellissimo mare, ci saranno ospiti illustri, tra cui il noto orafo Michele Affidato con i suoi deliziosi nipotini, il noto ceramista seminarese Vincenzo Ferraro, il dott. Vincenzo Montemurro, noto cardiologo scillese, e molte altre presenze che si annunceranno nelle prossime ore. Ad accogliere la Befana ci saranno anche il Commissario del Comune di Scilla, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Scilla, il maresciallo Russo e naturalmente altre iniziative di gruppi che verranno annunciate tra qualche giorno.

Sicuramente sarà una festa di tutti: mamme, papà, nonni, zii e soprattutto di tutti i bambini. La Befana partirà il 6 gennaio alle ore 14:45 dal porto di Reggio Calabria a bordo della motovedetta della Guardia Costiera, con arrivo previsto alle ore 15:15 al porto di Scilla.

Una Befana dal mare per la gioia dei più piccoli

Al porto di Scilla sarà presente il nucleo dei Sommozzatori dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria, qui i bambini ammireranno tante belle cose dei Vigili del Fuoco. Annunciata la presenza attiva del gruppo delle Aquile Safety, e saranno mobilitati i volontari dell’associazione Chianalea APS. Anche il Comune darà il suo sostegno e apporto grazie alla sensibilità del Commissario del Comune di Scilla.

La giornata del 6 gennaio è una festa di tutti, soprattutto dei bambini, di cui si prevede una nutrita presenza, vista la novità assoluta per un evento originale soprattutto al Sud, in cui la simpatica Vecchietta arriverà dal mare.

Dettagli e orari per l’appuntamento

Si prevede la presenza di animazione per i bambini, e non mancheranno giocattoli e dolciumi. Appuntamento al porto di Scilla, lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 15:15.