Santagati Capogruppo Scilla Mediterranea: 11 punti per il Consiglio Comunale

La capogruppo di Scilla Mediterranea, Carmela Santagati, ha inoltrato una richiesta ufficiale al Presidente del Consiglio Comunale per l’inserimento di undici punti all’ordine del giorno nella prossima seduta consiliare, convocata per il 30 luglio. La proposta arriva in vista della riunione dei capigruppo prevista per il 25 luglio e mira a stimolare un confronto politico su diverse criticità e scelte strategiche che riguardano la gestione amministrativa della città.

La richiesta tocca temi legati a opere pubbliche, servizi, trasparenza amministrativa e politiche sociali. Tra i punti più rilevanti: la realizzazione dell’impianto Edison, il futuro dell’ex scuola elementare di Favazzina, l’emergenza idrica, il decoro urbano e l’attuazione dei progetti finanziati.

I punti richiesti da Scilla Mediterranea

Impianto Edison – La consigliera Santagati chiede di chiarire la posizione dell’Amministrazione in merito al progetto e di conoscere le azioni intraprese per contrastarlo. Ex scuola di Favazzina – Viene sollecitata la bonifica dell’area e la realizzazione di uno spazio giochi per i bambini, oltre a chiarimenti sull’ipotesi di vendita dell’immobile. Spese per la Fondazione Magna Grecia – Richiesta una relazione sulle risorse impiegate, in particolare quelle derivanti dai fondi PNRR, per iniziative legate alla promozione del territorio. Alloggi popolari – La capogruppo chiede chiarimenti sull’assegnazione degli alloggi e sui tempi previsti per la consegna alla famiglia in cima alla graduatoria. Fondo di Solidarietà Comunale – Invocata maggiore trasparenza sull’utilizzo del fondo e sulle misure attivate per sostenere le fasce più deboli della popolazione. Emergenza idrica – Si chiede una relazione dettagliata sui disagi e sulle azioni avviate per fronteggiare la crisi in corso. Stato dei finanziamenti e degli appalti – Richiesto un aggiornamento su tutti i cantieri in corso, inclusi quelli per il lungomare, il castello, le scuole e la rete idrica. Evento “International Street Food” – La capogruppo chiede chiarimenti sull’organizzazione dell’evento, sugli atti amministrativi adottati e sul ruolo dell’Amministrazione. Decoro urbano – Focus su disinfestazione, manutenzione del verde e igiene nelle aree pubbliche. Assunzioni stagionali – Chiesta chiarezza sui criteri adottati per le selezioni del personale estivo. Stazione di rifornimento carburante – Richieste informazioni sull’iter e sulla volontà politica dell’Amministrazione in merito alla sua attivazione.

Santagati: «Serve maggiore chiarezza»

«Con questa richiesta – ha dichiarato Carmela Santagati – intendiamo stimolare un confronto aperto e costruttivo su temi che toccano direttamente la quotidianità dei cittadini e la programmazione futura del nostro Comune. Serve maggiore trasparenza, chiarezza amministrativa e ascolto delle reali esigenze del territorio».

Il gruppo Scilla Mediterranea auspica che i punti vengano discussi con urgenza e senso di responsabilità. L’obiettivo è rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini e assicurare una gestione più partecipata e attenta alle criticità della comunità.