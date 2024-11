Scilla ed il suo Castello accolgono il WWIM13 Reggio Calabria

Arriva anche quest’anno il World Wide Instameet che raggiunge la 13ª edizione, si tratta di un’occasione in cui in tutto il mondo si organizzano incontri tra Instagramers per conoscersi, scoprire le città e fare tante foto: la community @Igers.ReggioCalabria, ha in programma, per questa occasione una tre giorni speciale nella incantevole cornice di Scilla in provincia di Reggio Calabria.

Saranno due i momenti principali di questo evento, la prima mostra fotografica organizzata dalla community reggina che resterà in piedi per tutti e tre i giorni in calendario e poi giorno 24 l’instameet per le vie di Scilla ed il borgo di Chianalea (RC).

22/23/24 Aprile: “MOSTRA FOTOGRAFICA IGERS REGGIO CALABRIA” che si terrà al Castello Ruffo di Scilla. Sono stati selezionati i migliori scatti di circa 40 instagramers, residenti e non, che hanno immortalato angoli dei comuni della provincia Reggina, cogliendone l’essenza più pura. La location è decisamente prestigiosa e per la concessione delle sale nelle quale saranno esposti gli scatti, si ringrazia il Comune di Scilla che patrocinerà l’evento.

La rassegna nasce con la voglia e l’interesse di un territorio di raccontarsi ed essere raccontato. Dando la possibilità a persone “normali” e non fotografi professionisti di essere in “mostra” in una location così importante, legando a doppia mandata coloro che hanno scattato con il soggetto dei loro scatti.

Alla base del progetto c’è la volontà, da sempre, di dare spazio agli scatti più meritevoli dei nostri followers, in rassegna ci saranno circa 40 foto, scelte sia in base a temi fotografici assegnati negli ultimi mesi, sia in base all’estro creativo degli stessi. Per tutti gli appassionati di mobile photography e di fotografia in generale, questa è un occasione da non perdere! La mostra, sarà aperta a tutti e si terrà su tre giorni venerdì 22 aprile con l’inaugurazione alle ore 18:00 , sabato 23 e domenica 24 giorno nel quale si a seguito dell’instameet si concluderà anche la mostra.

Domenica 24 Aprile: l’INSTAMEET per le vie di SCILLA e del magnifico BORGO DI CHIANALEA che si terrà giorno 24 Aprile. Scilla col suo Castello che svetta su di una rocca circondata per tre lati dal mare, diventa uno dei soggetti più fotografati e più belli che l’intera provincia di Reggio Calabria, e forse la regione, ha, mentre Chianalea con i suoi ristoranti sulle palafitte, le case le cui finestre si aprono direttamente sull’acqua cristallina e le piccole e curate vie che sfociano quasi improvvisamente a mare è uno dei borghi più incantevoli del sud italia. Ecco perché si svolgerà qui l‘instameet per il tredicesimo world wide instameet. Il welcome sarà alla spiaggia del lungomare di Scilla, per poi spostarsi verso il porto passando per chiese del 1400 e gallerie scavate nella roccia, continuando si arriverà al vicinissimo Borgo di Chianalea, un vera perla, nel percorrere le sue vie ci si può perdere tra i dettagli delle case o gli scorci che si aprono all’improvviso. Il percorso terminerà al Castello Ruffo di Scilla.

#igersreggiocalabria #instameetscilla #wwim13reggiocalabria

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.

Come arrivare a Scilla e Chianalea

Auto: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria), uscita Scilla.

In Aereo: E’ possibile fare scalo a Reggio Calabria (consigliato) o a Lamezia Terme.

L’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, meglio conosciuto come “Aeroporto dello Stretto”.

Dall’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria è consigliabile raggiungere Scilla, in treno.

E’ possibile prendere l’autobus di linea ATAM oppure un TAXI fino alla stazione ferroviaria Centrale per poi proseguire verso Scilla con un treno locale o con un pullman della compagnia Costa Viola.

In alternativa è possibile il noleggio di un’automobile: imboccare l’autostrada SA-RC in direzione Salerno e uscire allo svincolo di Scilla (28 km).

Chi fa scalo all’aeroporto di Lametia Terme può raggiungere Scilla con un’auto a noleggio, oppure in treno.

In Treno: Per chi si trova a Reggio o a Villa San Giovanni, vi sono collegamenti con treni locali dalle rispettive stazioni ferroviarie con la stazione di Scilla. La stazione di Villa San Giovanni è quella consigliata. Tutti i treni a lunga percorrenza diretti a Reggio Calabria e in Sicilia si fermano a Villa San Giovanni.

Per chi venisse da fuori Reggio e volesse avere informazioni su dove soggiornare in città in questi tre giorni o solo in alcuni di essi, potrà tranquillamente scrivere a igersreggiocalabria@icloud.com o sulla nostra pagina Facebook! .

