Scilla, festa di San Rocco: le disposizioni per la viabilità

In occasione dei tradizionali festeggiamenti patronali di San Rocco e ad integrazione dei provvedimenti viabilistici già adottati e resi noti con apposita ordinanza pubblicata sull’Albo pretorio dell’ente comunale al fine di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli in

concomitanza alle processioni e agli eventi programmati

SI AVVISA

tutta l’utenza partecipante, cittadini e visitatori, che è vivamente raccomandato l’uso dell’area di parcheggio gratuita sita all’interno del Campo sportivo comunale in località Ieracari il cui percorso è debitamente indicato dalla segnaletica verticale che indica il parcheggio sin

dall’uscita dello svincolo autostradale, significando che, per come già in atto sin dal mese di luglio, sarà possibile fruire del complementare servizio bus-navetta gratuito le cui aree di fermata/capolinea sono ubicate in Via Ieracari (immediate vicinanze Campo Sportivo) e in

Piazza San Rocco (pressi ascensore Comunale).

Si precisa a tal fine che, in concomitanza alle processioni religiose, e per tutta la loro durata, a partire dalle ore 18:00, il servizio bus-navetta subirà variazioni di percorso quanto al capolinea sito in Piazza San Rocco che, secondo esigenze, verrà trasferito sulla Via Parco altezza Via

Matteotti previo debito avviso all’utenza a cura del personale incaricato dello svolgimento del servizio coordinato dal personale di polizia locale in servizio di viabilità.

Ad esigenze cessate il capolinea in Piazza San Rocco sarà prontamente riattivato.

Per informazioni rivolgersi al personale del bus-navetta, alla polizia locale e al personale in servizio presso l’ascensore comunale.

SI RACCOMANDA

Di prediligere l’uso di veicoli a due ruote nonché il rispetto dei divieti imposti ivi compreso il DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTARE SULLA SS.18 invadendo la carreggiata stradale, così generando potenziale pericolo per la pubblica incolumità oltre che grave intralcio al passaggio,

all’occorrenza, anche dei mezzi di soccorso.

Il contenuto del presente avviso è finalizzato ad assicurare l’ordinato e sicuro svolgimento degli eventi programmati, a tutela della pubblica incolumità, perché le festività possano essere un piacevole e sereno momento di condivisione.

Si confida nella collaborazione di tutti.