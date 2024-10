A Scilla i festeggiamenti in onore di Maria Immacolata

Questa domenica, 8 dicembre, a conclusione di una partecipata tradizionale Novena prima dell’alba, si svolgerà a Scilla la Festa in onore di Maria Ss. Immacolata. Centro delle celebrazioni è la chiesa Madre, quella che domina il panorama alle pendici del Castello.

Dalle 5,15 si svolgono il Rosario e altre antiche preghiere recitate e cantate, in adorazione del Ss. Sacramento solennemente intronizzato sull’Altare Maggiore. Al tempo stesso, fino alle 5,55, è possibile confessarsi.

La Santa Messa delle 6,00 è presieduta dall’arciprete di Scilla e Favazzina don Francesco Cuzzocrea, animata, come di consueto, dai Portatori della Statua e si conclude con un momento molto caro ai fedeli, compresi quelli costretti a casa o lontani dal paese, collegati via Facebook: il canto in vernacolo ai piedi della venerata Effigie.

PROGRAMMA

Alle 8,00, dieci colpi «a cannone» annunciano il giorno di Festa, come farà, nel corso della mattinata, la sfilata per le vie della cittadina omerica della Banda «Clemente Scarano – Città di Scilla».

Alle 11,00, la Solenne Concelebrazione eucaristica è presieduta dal Vicario generale dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova Mons. Salvatore Santoro. Si conclude con l’Atto di Consacrazione alla Beata Vergine Maria.

Alle 15,30 i Secondi Vespri solenni precedono la Processione con la venerata Statua dell’Immacolata che interessa, quest’anno, la parte marittima di Scilla.

Attorno alle 18,30, la corsa trionfale segnerà il ritorno della Statua in piazza Duomo, salutato da uno spettacolo di giochi pirotecnici e, prima della benedizione finale, dal sorteggio di una statuetta-ricordo.