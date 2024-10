Scilla, il sindaco Ciccone: ‘Il bilancio di un’estate meravigliosa’

“1)Infrastrutture: Il 15 luglio, dopo anni e anni di insicurezze, abbiamo aperto l’ascensore, risultato inaspettato per molta parte della popolazione; oltre 100 mila persone in soli 50 giorni hanno usufruito di questo servizio. Di fronte a questi numeri le parole non servono.

2)Servizio nettezza urbana: qui, con presunzione, riteniamo di aver dimostrato che nonostante le tante difficoltà abbiamo ottenuto un risultato unico. Abbiamo saputo tenere la città pulita, dando un servizio continuo ai cittadini, ai commercianti ed ai tanti turisti, con pochissime sbavature ed è quasi naturale il paragone con gli anni precedenti quando le strade erano occupate da cumuli di rifiuti.

3) Decoro urbano: abbiamo saputo ridare dignità alla città con la sistemazione del lungomare , il completamento della galleria che va al porto, la segnaletica orizzontale e verticale in tutta la città.

4) Servizio idrico: abbiamo quasi cancellato i problemi di penuria d’acqua che per 30 anni hanno afflitto Solano e

Favazzina. Abbiamo invece problemi seri a Melia e a Scilla centro, ma provvederemo ad affrontarli con decisione nei prossimi mesi.

5) Sport e tempo libero per i ragazzi: abbiamo aperto un campetto di calcetto, in sicurezza, alla villa comunale e un campo di bocce a Solano.

6) Servizi: abbiamo installato punti wifi gratis in tutta la Piazza San Rocco e alla villa comunale; abbiamo installato una colonnina per la ricarica di biciclette elettriche a marina grande e tre ricariche per macchine elettriche, una a Piazza San Rocco, una marina e una a Favazzina.

7) Manifestazioni estive: nonostante le limitazioni per il COVID-19 siamo riusciti ad organizzare oltre 40 giorni di manifestazioni: festival di jazz, concorso di danza, concorso di miss Italia e di miss mondo, presentazione di libri, cinema all’aperto, serate della nostra banda, importanti mostre al Castello, convegni culturali di alto spessore, tavoli tematici sullo sviluppo di Scilla, serate di musica popolare, di musica leggera, di rock, monologhi teatrali… di tutto e di più, con importanti , positive, ricadute economiche per i ristoratori e gli albergatori della città.