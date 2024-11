Scilla, la notte scintilla: la prima notte bianca della Costa Viola

Dopo la magica notte appena terminata con lo spettacolo pirotecnico in onore di San Rocco, Scilla si prepara alla chiusura dell’estate con la notte bianca di sabato prossimo, 29 agosto, a partire dalle 20. Si tratta della prima notte bianca della città del mito: musica, spettacoli, gastronomia, arte e cultura da piazza San Rocco al Lungomare, da Chianalea al Porto, passando per la piazzetta Spirito Santo e il Castello Ruffo.

Nulla lasciato al caso, a partire dalla viabilità. Spiega il sindaco Pasquale Ciccone: «Alle tante emozioni della festa di San Rocco, della processione e dei festeggiamenti culminati ieri sera con gli spettacolari fuochi d’artificio si è aggiunta la certezza che con una buona organizzazione si possa superare anche uno dei problemi primari di Scilla: quello dei parcheggi e della congestione del traffico. Ieri sera tutto è filato liscio come il mare che ha accolto i giochi pirotecnici, e sabato replicheremo quest’ottima organizzazione. Si potrà parcheggiare allo Stadio Comunale di Scilla, in contrada Ieracari, per poi raggiungere le mete della notte bianca con spostamenti in navetta e trenino. C’è un’altra storia, a Scilla. La rivivremo sabato prossimo, in un abbraccio congiunto ai luoghi spettacolari di una città che può e deve mostrare il suo volto migliore: quello che tutto il mondo conosce e ama».

“Scilla la notte scintilla”: questo il nome dato alla notte bianca di sabato 29 agosto.

Punti focali i luoghi del cuore di Scilla, per godere attimo dopo attimo del ricco programma messo a punto dall’amministrazione comunale: si parte da piazza San Rocco con giochi, didattica e musica, si scende lungo la via panoramica con i mercatini dell’artigianato, o verso il Castello Ruffo per ammirarne i suoni e la maestosità; si passeggia a Chianalea per incrociare l’arte di un borgo incantato con l’esposizione artistica di pittori, fotografi, ritrattisti; ci si ferma al Porto per il festival del cinema e la degustazione di prodotti ittici e tipici. E poi tutti sulla Marina. Passando per piazzetta Spirito Santo, con il primo concerto e proseguendo per tutto il lungomare, godendo degli spettacoli di artisti di strada, dei concerti in vari punti e in vari orari, da Mad Simon & Alsogood# al latino americano de la Reina de la Salsa e della scuola di Zumba, arrivando al concerto dei Los Locos di mezzanotte. La festa continua con la discoteca sotto le stelle: dalle 2 del mattino si ballerà fino all’alba con i dj di Radio Rc International e RadioTouring 104.

Una notte ricchissima, di cui saranno spiegati i particolari e le sorprese durante la conferenza stampa di mercoledì 26, alle ore 11:30, nella Pinacoteca di Reggio Calabria (accanto al teatro Cilea).

Il programma della notte bianca:

PIAZZA SAN ROCCO

ore 20 e a seguire => GIOCOLEREGGIO: spettacolo di giocoleria infuocata e danza

ore 21 – 22 => ESIBIZIONE KARATE a cura della palestra Gemelli

ore 21 – 22 => SPETTACOLI DELLA COMPAGNIA DEL DRAGO: Dimostrazione tecniche di combattimento occidentali, investitura a cavaliere, dimostrazione ed insegnamento del tiro con l’arco; didattica sulla vita ed i costumi del medioevo

ore 22 => Esibizione di tangheri

ore 23 => CONCERTO DEL DUO ADAMA’ con il cantastorie Nando Brusco

ore 24 => CONCERTO DE I CUMELCA

Dimostrazione degli strumenti a cura del maestro liutaio Sergio Pugliesi

LUNGO LA VIA PANORAMICA

mercatini dell’artigianato

LUNGOMARE

ore 21 e a seguire => SPETTACOLI DI STRADA A CURA DEL TEATRO PROSKENION ANIMAZIONE

ore 22 e a seguire => MAD SIMON & ALSOGOOD#

ore 22 e a seguire => REINA DE LA SALSA – PROGETTO SALSA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE SCUOLE LATINE

ore 22 e a seguire => SCUOLA DI ZUMBA A CURA DI ROCCO DE LORENZO

ore 24 => CONCERTO DEI LOS LOCOS

ore 02 => ANIMAZIONE DISCOTECA A CURA DI RADIO TOURING E RADIO RC INTERNATIONAL

PIAZZETTA SPIRITO SANTO

ore 22.00 => BAND COUNTRY HORNY BROTHERS

PORTO

ore 21 – 24 => FESTIVAL DEL CINEMA DI SCILLA – PREMIO OMERO

ore 21 e a seguire => SHOW COOKING CON MOMENTI DI DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI ITTICI E TIPICI DELL’AREA A CURA DEL GAC DELLO STRETTO

CHIANALEA

– MOSTRA PITTURA

– MOSTRA FOTOGRAFICA

– RITRATTISTI

– ESPOSIZIONE DI QUADRI MODERNI

– MERCATINI VARI

CASTELLO RUFFO

Nell’incantevole scenario del maniero di Scilla spettacolo musicale a sorpresa