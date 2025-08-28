Scilla, tutto pronto per il ‘Premio Zagari’: riconoscimenti a Bova, Licordari e Zito

Venerdì 29 agosto alle ore 19.00, nella suggestiva terrazza del Castello Ruffo di Scilla, l’Associazione Culturale “Costa Viola”, con il patrocinio del Comune di Scilla, organizza l’undicesima edizione del Premio per la medicina “Prof. Giuseppe Zagari”.

Il ricordo del Prof. Giuseppe Zagari

La figura del Prof. dott. Giuseppe Zagari, medico e scienziato, sarà ricordata dal dott. Giuseppe Zampogna (USMAF – Ministero della Salute), consigliere dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria.

Focus sulla salute del cervello

Il Prof. dott. Mario Zappia, ordinario di Neurologia all’Università di Catania e presidente eletto 2025-2027 della Società Italiana di Neurologia, terrà una relazione dal titolo “La Salute del Cervello”.

La Società Italiana di Neurologia ha adottato la definizione dell’OMS, secondo cui la salute del cervello è la condizione in cui “ogni individuo può realizzare le proprie capacità e ottimizzare il proprio funzionamento cognitivo, emotivo, psicologico e comportamentale per affrontare le situazioni della vita”. L’approccio complessivo a questi aspetti contribuisce a migliorare il benessere mentale e fisico, riducendo l’impatto delle malattie del cervello su pazienti, caregivers, sistema sanitario e contesto socio-economico.

Il valore del Premio

«Noi cerchiamo di essere di aiuto per stabilire obiettivi di valore per la sanità – spiega Pino Palermo, presidente dell’Associazione Costa Viola – con questa manifestazione, ogni anno, coinvolgendo stakeholder della sanità e del mondo scientifico che premiamo, vogliamo stimolare un confronto proficuo tra cittadini, operatori, decisori, finanziatori delle politiche pubbliche e istituzioni, per rispondere efficacemente ai problemi di sanità pubblica e alle sfide poste dalla globalizzazione e dal cambiamento climatico».

I premiati dell’undicesima edizione

Il presidente della commissione del premio, Prof. dott. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, già preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Udine, e il segretario dott. Vincenzo Tromba, hanno annunciato i premiati scelti per questa edizione: