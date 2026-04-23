Tanti auguri alla Virtus 1962. Un pezzo di storia della pallavolo nazionale

Il 26 aprile è una data importante per l’associazione VIRTUS 1962 STELLA D’ORO CONI in quanto ricorre l’anniversario della sua fondazione. Quest’anno si concludono i 64 anni e si aprono le porte dei 65 per la “leggenda” del volley femminile calabrese che rappresenta un PEZZO DI STORIA DELLA PALLAVOLO NAZIONALE.

Abbiamo già celebrato, l’evento e coloro che nel 1962 hanno creduto che un’associazione sportiva potesse essere un valore aggiunto per la città di Reggio Calabria e si sono impegnati per fondare la VIRTUS SOCCORSO che negli anni ha cambiato la denominazione in VIRTUS FARI, S.S. VIRTUS, VIRTUS MEDINEX, VIRTUS 1962.

Celebreremo ancora chi ha creduto che servisse un gruppo sportivo che fin da subito si impegnasse a difendere e a divulgare i valori dello sport e dell’aggregazione; elogiamo tutti coloro che negli anni hanno portato avanti quel credo.

Questa è la festa di tutti quelli che hanno abbracciato l’idea dei fondatori e l’hanno resa propria difendendo i nostri colori.

Chissà se ai nostri cari fondatori, 64 anni fa, è mai balenata in mente l’idea che un giorno la loro società potesse essere una delle più premiate in Italia?

Chissà se chi ha indossato la maglia della VIRTUS 1962 sui vari campi da gioco (oggi a Pellaro) ha mai sognato di vincere una Champions League, uno Scudetto o una Coppa Italia?

Lo sport obbliga a ricordarsi da dove tutto è cominciato e insegna che nulla è impossibile e possiamo garantirvi che la VIRTUS 1962 è l’esempio più calzante che i sogni si possono realizzare.

Con piacere ricordiamo che nella storia della nostra società nei suoi 64 anni dedicati alla Pallavolo, la VIRTUS 1962 ha preso parte a tutti i Campionati federali di A1 – A2 – serie B, serie C nazionale e interregionale, serie D, 1^ DIVISIONE, Coppa del Campioni (1^ classificata 2000) , 2 Coppa Italia ( 1^ classificata 1999 – 2000) e Supercoppa ( 1^ classificata 2000), Coppa CEV ( 1^ classificata) e super Coppa Europea ( 1^ classificata), Campionato Europeo di Volleymania (Barcellona 1994 1^ classificata) Campionato italiano Volleymania ( Chieti 1995 1^ classificata) Campionato Italiano CSI ( San Benedetto del Tronto 2007 1^ classificata). Vincitrice del concorso nazionale Volley S3 All Together we can Spike.

La VIRTUS 1962, ha sempre coniugato lo sport con l’impegno sociale, la solidarietà e la salute sposando le idee prima dell’AIL ( Associazione Italiana contro le Leucemie di Reggio Calabria), poi di LINFOVITA ( Speranza alla vita e fiducia nella ricerca) che significa rinascere dopo la malattia ed ora con la FONDAZIONE COLANGIOCARCINOMA ETS per la ricerca della malattie rare delle vie biliari guidata dal prof. Enrico GRINGERI dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova.

L’attuale società è composta dalle atlete della prima squadra: Aquilino Manila, Bagnato Lara, Cilea Angelaura, Condoluci Rosa, Foti Virginia, Giacalone Gaia, Ielo Mariarita, Mirandoli Dafne, Moscato Simona, Paturzo Ludovica, Quartuccio Sofia, Schiavone Veronica, Serranò Maria, Spanò Elena, Tripodi Eleonora (capitana), Tripodi Paola, dai dirigenti: Geraci Rita (presidente), Caracciolo Antonio, Lammendola Gianluca, Sudano Adriano, Vita Salvatore, Zoccali Antonio, dal tecnico Gino CILEA e dalla fisioterapista GOMEZ AGUILERA Veronic.

Altro che storie! Questa è la STORIA! Un nostro caro tifoso così ha esclamato: “La Storia c’è chi la scrive… e chi la legge!“

Noi continueremo a scriverla! Tutto il resto è noia.

La VIRTUS 1962 configurata dalla FIPAV Nazionale come la più anziana d’Italia sempre in attività, ha inoltre vinto numerosi campionati giovanili, crescendo nelle proprie fila atlete che hanno vestito la maglia della Nazionale ed hanno raggiunto il professionismo (ancora oggi non riconosciuto dal Coni). Rimane l’unica società sportiva calabrese ad aver partecipato a tutti i campionati nazionali delle propria disciplina e fino a qualche settimana fa era l’unica in Italia ad aver ricevuta la STELLA D’ORO CONI al MERITO SPORTIVO per la FIPAV. È bello ricordare che per 26 anni ha detenuto il RECORD ITALIANO delle presenze di pubblico per una gara di volley femminile con ben 11.500 presenze. Record battuto solo nel 2024/25 nella gara Milano – Conegliano dei Playoff della Serie A1 femminile, con oltre 12.000 appassionati accorsi all’Unipol Forum di Assago. Nella storia della Associazione figura un’altra STELLA D’ORO CONI al MERITO SPORTIVO assegnata allo storico allenatore della VIRTUS 1962 Gino CILEA al quale la FIPAV NAZIONALE gli ha riconosciuto la qualifica di ALLENATORE BENEMERITO ( primo in Calabria ad averla ottenuta). Per questi riconoscimenti di immenso valore la FIPAV REGIONALE e quella TERRITORIALE gli hanno riconosciuto il PREMIO ALLA CARRIERA.

Sono tantissimi gli ATTESTATI DI MERITO ricevuti e tra questi spicca quello consegnato dal Sindaco di Reggio Calabria nel 2024. Per i risultati ottenuti, per la lunga dedizione e il sostegno verso i ragazzi disabili della propria associata dr.ssa Angelaura Cilea, che sicuramente ha dato a questi ragazzi speciali la necessaria carica per affrontare con energia e positività le sfide quotidiane, nella scuola e fuori, il CSI di Reggio Calabria ha riconosciuto, con la consegna di una artistica targa, l’impegno e la riconoscenza del lavoro svolto in questi anni.

Anche la Pro Loco Reggio Sud APS ha consegnato recentemente un Attestato di Merito riconoscendo pubblicamente il valore del percorso sociale e sportivo svolto a Pellaro.

Per festeggiare sportivamente questo anniversario si sta organizzando la 28^ edizione del VIRTUS TROPHY che si svolgerà al Palacolor il 26/27 settembre 2026 tra squadre di serie C e D della Regione Calabria. Saranno presenti importanti personaggi di volley nazionali.

Si ringraziano ancora una volta i fondatori, i soci, la Presidente e tutti i dirigenti che si sono alternati nella nostra società, i tecnici che hanno guidato le nostre squadre, le atlete che hanno difeso i nostri colori, quelle che hanno vinto ma anche quelle che non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi.

Grazie alle famiglie delle nostre atlete, grazie di cuore alle tutti i nostri sostenitori e coloro che ci hanno sempre seguito.

Evviva questa grandissima, gloriosa e meravigliosa società.

Auguri VIRTUS 1962!