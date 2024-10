‘Si, viaggiare’ del Tg 2 racconta la bellissima Scilla – VIDEO

In attesa che l’emergenza finisca, viaggiamo con la fantasia stando a casa.

Nella puntata di ‘Si, Viaggiare‘ del tg 2 andata in onda oggi, venerdì 3 aprile, a far la sua comparsa c’è anche l’amata Scilla. Località di mare, ma anche posto del cuore per i reggini di tutta l’area metropolitana ed i turisti che non vedono l’ora di farvi ritorno dopo questa lunga quarantena.

“In Calabria sulla Costa Viola, amata da poeti e artisti c’è Scilla, un antico borgo di pescatori. Qui, il mito si intreccia con una realtà altrettanto fantastica fatta di esperienze vere come l’ittiturismo, la raccolta dei limoni nei terrazzamenti”.

Nel servizio Karen Sarlo racconta, ancora più approfonditamente, la bellissima località in provincia di Reggio Calabria:

“Paesaggi mozzafiato che, fin dal ‘700, hanno stregato viaggiatori illustri come Edward Lear, artisti stranieri come Escher che sono stati colpiti dalle visioni suggestive dello stretto di Messina. L’alternarsi di tratti alti e rocciosi alle lucenti sabbie bianche, le calotte con le barche colorate e i negozi dei pescatori. La chiamano la ‘Piccola Venezia del sud”.

La Scilla narrata dalla Rai mette un pò di nostalgia. È una scilla soleggiata, colma di turisti e cittadini a maniche corte in cui si sente forte la speranza di uno sviluppo.

Per vedere il servizio completo, CLICCA QUI.