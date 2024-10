Scilla365, al via la prima ed. della “Costa Viola Run”

Tutto pronto per la prima edizione della “Costa Viola Run, Trofeo Gierre Service”, gara podistica su strada valida per il Campionato Regionale Master che vedrà il via il 2 luglio 2017 alle ore 9.30, nell’ambito degli eventi “Scilla365”.

La kermesse sportiva, organizzata dall’A.S.D. Running Bagnara, si snoda attraverso un suggestivo percorso che unisce le 2 bellissime cittadine della Costa Viola, Scilla e Bagnara Calabra.

La gara è aperta a tutti gli atleti di qualsiasi categoria e regione, tesserati alla FIDAL e con regolare certificato di idoneità.

Saranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili e i primi tre classificati per ogni categoria (maschile e femminile).

Per info: http://www.scilla365.it