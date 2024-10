Sciolto il Comune di Amantea, Morra: ‘Calabria un’emergenza nazionale’

“Altro scioglimento per infiltrazioni mafiose: Amantea”.

Con un post sui social, Nicola Morra, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, commenta lo scioglimento di un altro comune in Calabria a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali. La regione continua a detenere il triste primato per il maggior numero di Comuni commissariati, un dato che non passa, di certo, inosservato.

“La Calabria deve essere riconosciuta un’emergenza democratica nazionale. Lì dove la democrazia è commissariata si deve intervenire con maggiore determinazione”.

Questo l’appello del parlamentare 5 Stelle che chiede, ancora una volta, al Governo di guardare alla Calabria con più attenzione.