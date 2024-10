Sciopero Alitalia, all’Aeroporto dello Stretto stop ai voli per 24 ore

Confermato per il 9 ottobre lo sciopero di 24 ore dei piloti e assistenti di volo di Alitalia.

Lo comunica la Fnta, federazione che riunisce piloti ed assistenti di volo di Anpac, Anpav e Anp. Lo sciopero creerà disagi ai passeggeri in tutta la rete del network Alitalia, anche a Reggio Calabria. In una nota, i sindacati di categoria hanno comunicato di aver inviato una missiva al ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, in cui «esprimono preoccupazione in merito alle gravi difficoltà emerse nelle ultime ore» sulla situazione della compagnia.

Leggi anche

La Fnta afferma:

«Gli ultimi sviluppi legati all’eventuale definizione della cordata sembrano allontanare la possibilità di chiudere positivamente la trattativa in corso tra Fs, Mef, Atlantia e Delta sul piano di risanamento e rilancio di Alitalia».

«È urgente che la nuova Alitalia nasca con un piano industriale forte e credibile, capace di rilanciarla definitivamente sul mercato», sottolineano, invitando il Governo ad agire «immediatamente».

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” consiglia di controllare sui siti ufficiali degli aeroporti lo stato del vostro volo per restare indenni.