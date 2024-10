Conpait e Scirubetta Festival: eccellenza a Reggio Calabria, “Capitale” del Gelato Artigianale

Reggio Calabria capitale del gelato internazionale. È il giapponese Shibano Kosuke il vincitore, designato da una giuria tecnica di valore estremo, della terza edizione di Scirubetta: il festival del gelato artigianale svoltasi in Calabria, sul lungomare Falcomatà di Reggio.

Angelo Musolino, presidente di Conpait, esprime soddisfazione per la piena riuscita dell’evento.

“Scirubetta Festival non rappresenta solo una celebrazione dell’arte del gelato artigianale, ma è anche un motore di sviluppo economico e culturale per Reggio Calabria. Questo evento richiama migliaia di visitatori da tutta Italia, generando un indotto significativo per il territorio. Oltre a promuovere l’eccellenza del gelato artigianale, Scirubetta contribuisce a stimolare il turismo, valorizzare le attività commerciali locali e potenziare l’immagine di Reggio Calabria a livello nazionale e internazionale.

Ristoranti, alberghi, negozi e attività turistiche beneficiano dell’afflusso di visitatori, mentre il festival diventa una vetrina per le produzioni artigianali del territorio, dimostrando che eventi di questa portata possono essere una leva concreta per la crescita economica e la promozione del patrimonio locale”.

