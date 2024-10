Scirubetta per l’Hospice, il gusto della solidarietà

Il 18 settembre a Reggio Calabria, durante il Festival Scirubetta, importante campagna di sensibilizzazione per aiutare l'Hospice. Scopri di più

Bruno Monorchio, presidente dell’Ass. socio-culturale “Retesociale”, assieme ad altre associazioni sta portando un’importante campagna di sensibilizzazione con il Dott. Trapani Lombardo per difendere la causa della struttura “Hospice via delle stelle”, una struttura nevralgica e importantissima per la città.

“Promuovendo la diffusione di una t-shirt ufficiale pro-Hospice, abbiamo esteso la campagna tramite la t-shirt attraverso i vari e differenti canali sociali e comunicativi della città, riuscendo ad ottenere importanti collaborazioni e adesioni, come per esempio il Consiglio Comunale tutto e la Reggina.

Il nostro cammino -spiega Monorchio- segue questa stella chiamata “solidarietà” con lo scopo di mostrare il bello di Reggio, soprattutto quando questa è unita sotto un unico vessillo, oltre differenze e colori. La causa è importante e sta toccando tutti, ma ancora molto c’è da fare.

La campagna si concluderà con una giornata in via Marina giorno 18 settembre, modello Telethon, dove all’interno del villaggio Scirubetta,il villaggio del gelato artigianale promosso e organizzato da Apar, dove in una giornata intera si intervalleranno artisti, istituzioni, esibizioni di vario genere e mostre”, conclude Monorchio.