Scomparsa Guido Laganà, Falcomatà: ‘Amministratore attento e lungimirante al servizio dei calabresi e della sua amata Locride’

Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ha espresso il proprio cordoglio e quello dell’amministrazione di Palazzo Alvaro per la scomparsa di Guido Laganà, ex consigliere ed assessore regionale.

«Soprattutto – ha proseguito il sindaco metropolitano – si è impegnato a fondo per i suoi territori, Locri e la Locride, sia nel suo impegno in giunta sia in quello da consigliere regionale, durato oltre venti anni».