Scomparsa Nino Calarco, il cordoglio del Sindaco Falcomatà

«Esprimo cordoglio ed estrema vicinanza a tutta la “Gazzetta del Sud” per la perdita di un cervello acutissimo e di una penna sopraffina come quelli di Nino Calarco, per 44 anni storico direttore del quotidiano dello Stretto e per più di vent’anni anche direttore dell’emittente televisiva Rtp». Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, appresa la luttuosa notizia della scomparsa di Calarco.

«Una personalità complessa e affascinante come quella di Nino Calarco, galantuomo – evidenzia l’inquilino di Palazzo Alvaro – contraddistinto da un garbo d’altri tempi, si fa ricordare con emozione in tutte le sue sfaccettature: il solerte impegno politico-istituzionale da senatore della Democrazia Cristiana che si spese profondamente per sollevare il popolo messinese dallo scempio delle baracche, l’onere della presidenza della società Stretto di Messina spa che assunse per un quarto di secolo, l’attenzione con cui guidò per anni la Fondazione Bonino-Pulejo. Al giornalismo, alla politica e alla società dell’intera area dello Stretto – osserva Falcomatà – la sua iconica figura mancherà profondamente».