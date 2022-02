Scomparsa Siclari, il cordoglio dell'amministrazione: 'Brillante uomo di cultura'

Il Sindaco f.f., Paolo Brunetti e l'assessore comunale ai Rapporti con le Università, Angela Martino, esprimono i sentimenti di profondo cordoglio a nome di tutta l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, per la prematura scomparsa del Professor Domenico Siclari.

"La comunità reggina - proseguono i rappresentanti di Palazzo San Giorgio - si stringe commossa, con sincero ed immenso affetto, alla famiglia Siclari e all'intera comunità accademica dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria di cui il Professor Siclari era Pro Rettore Vicario e Ordinario di Diritto amministrativo. Stimato docente, brillante ed appassionato uomo di cultura, il Professor Siclari verrà ricordato sempre per il suo sorriso e la dedizione con cui ha portato avanti il proprio impegno all'interno del mondo universitario, nel campo della ricerca e della formazione in ambito giuridico di cui era una voce e un punto di riferimento autorevole.