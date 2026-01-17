Falcomatà-Occhiuto, prosegue lo scontro. L’ex sindaco: ‘Svelato l’ennesimo imbroglio’

Facoltà di Medicina a Reggio Calabria, lo scontro tra Falcomatà e Occhiuto non si placa. Dopo l’infuocato botta e risposta di ieri in Consiglio Regionale, l’ex sindaco e attuale consigliere regionale del Pd è tornato sull’argomento attraverso un post sui social.

“In Calabria le strutture sanitarie chiudono perchè mancano i medici. Ecco perché è fondamentale puntare sulla formazione di giovani professionisti, ad esempio attraverso l’istituzione della Facoltà di medicina all’Università di Reggio Calabria.

Ma, dopo la campagna elettorale, Occhiuto non ne parla più… Ecco svelato l’ennesimo imbroglio”, le parole di Falcomatà in un post corredato da diversi articoli dei mesi scorsi, dove si parlava della prossima istituzione della Facoltà di Medicina a Reggio attraverso le parole di Occhiuto e dell’eurodeputata Giusi Princi.

Ci sarà adesso una nuova replica da parte del presidente della Regione? Di sicuro i primi mesi di nuova legislatura hanno fatto capire chiaramente come Falcomatà abbia messo nel mirino il Presidente Occhiuto, probabilmente anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali…