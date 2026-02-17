Reggio, Asp e Regione promuovono giornate di screening gratuiti
Mammografie, screening oncologico del colon-retto e della cervice uterina presso gli uffici della Giunta regionale
17 Febbraio 2026 - 14:28 | Comunicato Stampa
Dal 23 al 25 febbraio, dalle ore 9 alle 13, presso gli uffici della Giunta regionale in via Modena a Reggio Calabria, sarà possibile sottoporsi a screening gratuiti.
L’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria e la Regione, tramite il Datore di lavoro Salvatore Lopresti, hanno attivato queste giornate per promuovere l’adozione di stili di vita sani, l’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e degli screening oncologici.
Dettagli degli screening
- Mammografia per le donne dai 50 ai 69 anni
- Screening oncologico del colon-retto con ritiro del kit per le persone tra i 50 e i 69 anni, che dovranno poi eseguire il prelievo e riportarlo per la valutazione
- Screening oncologico della cervice uterina per le donne dai 30 ai 64 anni con la stessa modalità del colon-retto.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Unico di Riferimento Screening al numero 800184764.