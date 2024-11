A Reggio screening gratuito per la diagnosi del tumore al seno: 100 le adesioni

Sono state circa cento le donne che hanno aderito a Reggio Calabria all’iniziativa promossa dalla Garante della salute della Regione, Anna Maria Stanganelli, sottoponendosi gratuitamente a screening per la diagnosi, prevenzione e cura del tumore al seno e di altre patologie che colpiscono l’universo femminile.

“Grazie all’ausilio dei camper dell’organizzazione Komen Italia e al supporto del personale dell’Asp di Reggio Calabria, composto dai medici Salvatore Basile e Daniel Pasqual e dai tecnici radiologi Anna Siciliano e Claudia Vazzana – si legge in un comunicato – le donne che hanno aderito all’iniziativa hanno avuto la possibilità di effettuare mammografie, ecografie e di ritirare materiale informativo necessario a eseguire l’Hpv test in auto-prelievo, oltre al kit per lo screening del colon retto”.