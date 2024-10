Reggio, Ottica Dieci Decimi e Rotaract insieme per la prevenzione visiva

Nel mese della prevenzione, ritorna il consueto appuntamento dedicato agli screening visivi a cura del Rotaract Sud Parallelo 38 e dell’Ottica Dieci Decimi di Reggio Calabria.

L’iniziativa per la prevenzione visiva

Con l’obiettivo rinnovato di sensibilizzare la cittadinanza circa l’importanza della prevenzione visiva, anche quest’anno l’Ottica Dieci Decimi f.lli Nucera ha organizzato, in pieno spirito rotaractiano, una giornata speciale dedicata agli screening gratuiti della vista.

L’evento in questione ha avuto luogo nella mattinata di domenica 27 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la sede dell’Ottica, sita in pieno centro città, in via San Francesco da Paola.

Protagonisti e promotori dell’evento

Protagonisti e promotori, ancora una volta, i due giovani optometristi e soci rotaractiani Davide e Fabrizio Nucera che, in un clima di grande convivialità, hanno messo a disposizione le loro competenze e la loro professionalità a servizio della comunità.

Un successo di partecipazione per la salute visiva

L’iniziativa, aperta a tutti, oltre che un momento di aggregazione, ha visto anche una partecipazione nutrita, sia a livello di club che della popolazione locale, il che ha confermato l’importanza della prevenzione e di controlli periodici, aspetto fondamentale e da non sottovalutare di cui i due organizzatori, in primis, sono fermamente convinti.