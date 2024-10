Scuola Calcio Cozza: DG Rizzo: ‘Stagione positiva, adesso il doppio appuntamento estivo’

Si avvia verso la sua conclusione anche questa stagione sportiva. E’ stato ancora un percorso intenso quello della Scuola Calcio Francesco Cozza, impegnata con tutte le sue squadre dagli Esordienti fino ai Piccoli Amici insieme ad un numero elevato di iscritti. Un primo bilancio ci viene fatto dal Direttore Generale Pietro Rizzo che parla anche di iniziative per l’immediato futuro:

“Quella che sta per concludersi può essere ritenuta una stagione positiva, anche rispetto agli obiettivi prefissati dalla società. C’è stato un forte incremento degli iscritti e questo ovviamente per noi è motivo di grande soddisfazione, vuole dire che negli anni abbiamo acquisito credibilità. Ci mettiamo tutto il nostro impegno giorno dopo giorno, dal presidente Fortunato Martino fino all’ultimo dei collaboratori. Il nostro comparto tecnico è qualificato, ci avvaliamo anche di due preparatori per i portieri e tre preparatori atletici, è tanto per una scuola calcio, ma ai nostri ragazzi non vogliamo far mancare nulla.

Abbiamo anche la fortuna di poter operare all’interno di una struttura come il Clivia Reggio Village, la struttura che conta sette campi e tanti spazi per poter svolgere tutte le attività. Da qualche mese il nostro centro sportivo ha cambiato denominazione grazie all’accordo siglato con la ditta Clivia Profumi e questo per noi è motivo di orgoglio”.