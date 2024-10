Reggina – Visita di Luca Gallo al Clivia Reggio Village e l’incontro con Francesco Cozza

Dove passa il presidente Luca Gallo lascia sempre il segno. Oggi visita a sorpresa presso il centro sportivo “Clivia Reggio Village”, per assistere agli allenamenti del settore giovanile amaranto. Accompagnato come sempre dai suoi bodyguard, si è goduto la struttura centimetro dopo centimetro, fra strette di mano e complimenti.

A fare gli onori di casa l’ex giocatore della Reggina e socio dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile (il presidente è il socio di minoranza Nato Martino) Francesco Cozza, il quale si è intrattenuto a lungo con il massimo dirigente. Siamo stati testimoni di uno scambio di battute parecchio interessanti. Da una parte Luca Gallo, personaggio vero, genuino ma anche tanto tanto ambizioso, dall’altra Ciccio Cozza ed i suoi racconti di quegli anni fantastici in amaranto che hanno affascinato il massimo dirigente.

Il quale ascoltava ammirato tutte quelle storie legate agli anni gloriosi della Reggina in serie A, di quel giorno al Delle Alpi di Torino, il ritorno e l’accoglienza all’aeroporto di Reggio con una tifoseria festosa ed in grandissimo numero. “Sogno praticamente ogni notte che questo possa accadere anche a me”, ha dichiarato Gallo al suo interlocutore, “quanto mi piacerebbe portare subito la Reggina in serie B e nel giro di qualche anno in serie A”. Ero in curva su all’Olimpico quando castigasti la Roma con quel bel gol che aprì la strada verso la vittoria della Reggina”... e tanto altro ancora.

Una chiacchierata veramente piacevole che nessuno voleva terminasse. Aneddoti a ripetizione, tante risate e la richiesta di un pronostico fatta dal presidente Gallo a Francesco Cozza riguardo la gara di domenica prossima al Granillo contro quella Sicula Leonzio che lui ha portato in serie C. “La Reggina è molto più forte, vincerete”, ha risposto l’indimenticato capitano amaranto.

